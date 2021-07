"On est un peu comme des SDF, on avait un chez-nous qu’on n’a plus" : 175 habitants vont être expropriés de deux campings d’Esneux

À Esneux, la commune a interdit l’accès aux résidents dans deux campings résidentiels complètement ravagés par les inondations le long de l’Ourthe : le domaine du Pont à Mery et l’Aval de l’Ourthe à Souverain Pré. Souvent propriétaires d’un chalet ou d’une caravane résidentielle et de leur parcelle, ils étaient domiciliés en zone inondable parfois depuis plus de dix ans. Aujourd’hui, ils ont tout perdu. Devant l’ampleur des dégâts, la commune a décidé de lancer une procédure d’expropriation. En attendant, certains sinistrés se sont réfugiés dans des petites caravanes tractables installées dans une rue sur les hauteurs de la commune.

"On sauve ce qu’on peut… Ce qu’il nous reste." Dans le camping de Méry, dévasté, Amélie nettoie un peu de vaisselle qu’elle a pu retrouver alors que son chalet est totalement ravagé par les eaux. "Il ne me reste rien. Toute une vie au sol !", désespère-t-elle. "Moi, j’ai décidé de partir. Plus rien ne me retient hormis la valeur de mon terrain." D’autres comme Christian dont la caravane a été détruite, préférerait malgré tout rester vivre au camping : "la première catastrophe, c’est d’avoir tout perdu. La deuxième, c’est de perdre notre terrain."

À quelques centaines de mètres, certains résidents vivent depuis 15 jours en bord de route. Une solution provisoire qui angoisse notamment Loïc, 12 ans : "Je vis dans cette caravane-ci", montre-t-il. "Ici, on n’a pas d’eau, ce sont des gens qui nous amènent des bouteilles d’eau", complète un voisin. "On est un peu comme des SDF : on avait un chez-nous qu’on n’a plus. Les riverains ont accepté de nous donner un peu d’électricité, ils sont très gentils. Il y a beaucoup d’enfants ici. Rien que dans la caravane en face, il y a trois petites filles"