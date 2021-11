On cultive du chanvre en Wallonie pour fabriquer des produits textiles

Outre ses nombreux atouts écologiques, le chanvre, qui ne nécessite que très peu d’engrais et aucun produit phytosanitaire, offre aussi de multiples débouchés dans le domaine de l’écoconstruction, de la papeterie mais aussi celui du textile. C'est un secteur en plein développement auquel ValBiom, association namuroise spécialisée dans la valorisation de la biomasse, a choisi de se consacrer en exploitant pour la première fois la fibre longue du chanvre à la manière du lin.

"La technique qui consiste à extraire une fibre longue à partir des tiges de lin est connue des cultivateurs depuis des dizaines d’années " explique Valentine Donck, Chef de projet Produits et matériaux biosourcés chez ValBiom. "C’est quelque chose qui ne se faisait pas avec le chanvre. De plus en plus d’études réalisées en Belgique, en France, en Pologne ou en Italie cherchent à adapter cette technique au chanvre. La fibre longue du chanvre donne un fil très fin, semblable au lin".