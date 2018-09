Olne: Le chevalier blanc a-t-il déjà gagné la bataille?

C’est une petite commune mais qui a fait grand bruit il y a un peu moins de 2 ans. En raison d’un homme: Cédric Halin, son échevin des Finances. Lors du conseil communal du 19 décembre 2016, il révèle les très généreuses rémunérations que perçoivent les mandataires membres des comités de secteurs de l’intercommunale Publifin. C’est le début du scandale, qui conduira à des démissions en cascade et aboutira à la mise en place d’une commission parlementaire. Ce "chevalier blanc", qui s’est depuis désaffilié du cdH, sera tête de liste de "Pour Olne", qui réunit son ancien groupe politique, le RAB (Rassemblement autour du bourgmestre, de tendance cdH-6 sièges-), et Olne Demain, de tendance libérale -5 sièges-. On y retrouve plusieurs échevins et conseilleurs communaux sortants. "Je n’ai pas l’ambition de faire carrière en politique et je ne pense pas que les jeux sont fait au niveau communal", déclare Cédric Halin. L’horizon semble pourtant dégagé, d’autant que l’actuel bourgmestre, Ghislain Senden, a décidé de ne plus se présenter, après 24 ans de maïorat.

Un nouveau parti "blanc" lors des communales

Dans la majorité sortante avec le RAB (qui avait perdu sa majorité absolue en 2012), Écolo (1 siège) présentera à nouveau une liste lors de ces communales, emmenée par le premier échevin sortant Dorian Kempeneers. Mais la puissance électorale de "Pour Olne" pourrait signifier pour le parti une mise au vert. Actuellement dans l’opposition, les socialistes (1 siège) proposeront eux aussi une liste, en conservant le signe PS, ce qui n’est pas anodin dans cette commune où ont été révélés les dessous de l’affaire Publifin.

Une quatrième liste a également été déposée, "le Bon Sens", un mouvement "blanc" dont aucun des membres n’a encore exercé de mandat politique. Il sera emmené par l’ancien boucher du village. "C’est du populisme pur jus" estiment les 3 autres listes.

Des listes qui se disputeront non pas 13 mais 15 sièges, en raison de l’augmentation de la population, 4000 habitants au nombre desquels figure le nouveau consul autoproclamé de Syldavie, royaume imaginaire des albums de Tintin !

Du personnel communal licencié et des taxes en baisse

La mandature qui s’achève a été marquée par le licenciement de 6 membres du personnel communal, en mars 2014. Olne est alors la première commune wallonne à prendre une telle mesure lors de cette législature mais elle sera bientôt imitée par d’autres. Cette décision a entrainé une grève au sein de l’administration et du CPAS, autre grande première à Olne. La majorité sortante RA-Ecolo estimait la mesure indispensable pour revenir à l’équilibre financier. Dans l’opposition, le PS (1 siège) pense au contraire que l’équipe au pouvoir a traité ces travailleurs comme "des moins que rien" et que la confiance est rompue avec le personnel communal.

La majorité sortante a parallèlement décidé de baisser à deux reprises les principales taxes communales (l’IPP et les additionnels au précompte immobilier). Dans l’opposition, le groupe "Olne demain" et le PS ont dénoncé cette décision. Ils estimaient que maintenir ces taxes aurait permis d’éviter ces licenciements.

Achat de carrière et réfection de voiries

La rénovation des voiries: c’est la priorité numéro un des habitants, selon un sondage réalisé par la Liste "Pour Olne" en vue des élections d’octobre. La réfection des routes et trottoirs figure donc en bonne place dans les promesses électorales de Cédric Halin et ses troupes. Ça sent d’ailleurs déjà le bitume dans la commune, qui a entamé le réaménagement de la liaison entre Olne et St-Hadelin, véritable colonne vertébrale de l’entité.

Ce même sondage a fait apparaitre l’inquiétude des riverains à propos de la carrière du Bay-Bonnet. Son rachat par la commune, qui fait l’objet d’un large consensus et pourrait intervenir dès la fin de l’année, permettra de fixer des conditions plus strictes à l’exploitant, et de diminuer ainsi les nuisances pour les riverains qui se plaignent des secousses provoquées par les nombreux tirs de mine.

La qualité de vie et le respect de l’environnement sont d’ailleurs plébiscités dans cette commune qui offre une prime aux habitants qui aménagent des mares naturelles sur leur terrain !