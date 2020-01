Olne lance un appel à la population pour aménager la future "maison de village" de Saint-Hadelin

La commune d'Olne a acheté une parcelle de près de 5.000 mètres carrés pour y installer certains services publics comme la police, le CPAS, et une bibliothèque. Mais 5.000 mètres carrés, c'est vaste. Il reste de la place.

Alors, les autorités communales envoient un message aux habitants. Cédric Halin, bourgmestre d'Olne: "Les citoyens ont pointé à l'époque le problème que, sur le village de Saint-Hadelin -qui est une des deux grosses entités qui composent la commune d'Olne-, il n'y avait pas vraiment de services publics. Or, c'est un endroit relativement peuplé, avec pas mal de maisons. Et donc ce terrain, maintenant, nous l'avons acquis. On a évidemment, nous, du point de vue de la commune, une petite idée de ce qu'on voudrait y faire, mais je pense que comme il est très grand, les citoyens ont aussi peut-être des idées".

Un parking, des espaces verts?

Des suggestions ont d'ailleurs déjà été formulées, comme le souligne le bourgmestre: "Il y a évidemment des demandes par rapport à du parking. Ce n'est peut-être pas le projet le plus sexy, mais il est vrai qu'on est dans un endroit qui est difficilement accessible, c'est en tout cas difficile de se parquer, et c'est juste à côté d'une école. Il y a des demandes par rapport à des espaces verts. Pouvoir peut-être consacrer une partie pour planter des espèces anciennes du Pays de Herve. On va synthétiser tout ça de manière à essayer de tracer la ligne du pouvoir politique sur les choses à y faire".

Une commission locale composée à 75% de citoyens fera le point sur les différentes pistes proposées dans quelques semaines, avant de soumettre le projet global à la Région Wallonne.