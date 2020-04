Olivier, originaire de Jalhay, confiné au Pérou : "Pour nous, ça ne change rien"

Beaucoup de Belges vivent à l’étranger. Olivier, originaire de Jalhay, fait partie de ces confinés du bout du monde. Cap sur le Pérou, à Arequipa, à la rencontre de ce Jalhaytois.

C’est l’aventure, un tour d’Amérique latine de 5 mois et la coupe du monde de foot au Brésil qui ont poussé Olivier, 29 ans à l’époque, à franchir l’océan. Une rencontre, Roxana, une jeune péruvienne l’a fait revenir. Un mariage plus tard, le couple vit aujourd’hui à Arequipa. Une grande ville relativement épargnée par le Covid-19.

Il n’y a eu que 71 cas sur le Pérou

"En Amérique du Sud, les moyens hospitaliers sont moins bons, c’est vrai. Mais, on a eu de la chance parce que le président a décidé de faire un confinement total. Il n’y a eu que 71 cas sur le Pérou. Le président a décidé ça un dimanche et le lundi, l’armée était déjà dans les rues, les commerces étaient fermés et il n’était plus possible d’aller se balader. C’était assez soudain. Ils ont fermé les frontières du jour au lendemain. Les gens ne comprenaient pas. Beaucoup sont restés coincés dans d’autres provinces car ils sont nombreux à traverser les provinces en car", raconte Olivier.

Confinement drastique et original

80% des cas d’infection se situent dans la capitale Lima, cela n’empêche pas un confinement drastique et original "C’est assez. Les hommes peuvent sortir le lundi, mercredi et vendredi et les femmes les autres jours. Le dimanche, c’est tout le monde à la maison. Quand je suis allé faire mes courses, il n’y avait que des hommes avec leur petite liste", rigole le Jalhaytois.

J’ai l’impression d’être plus proche de ma famille

Quant à la famille restée à Jalhay, sur les hauteurs fagnardes, elle est plus que jamais présente explique-t-il : "Justement, j’ai l’impression d’être plus proche de ma famille. On communique beaucoup via Skype, Messenger. Je pense que pour eux, ça leur pèse plus mais personnellement, pour nous, ça ne change rien."

Le jeune couple comptait revenir quelques semaines en septembre, un projet sans doute postposé.