Occupation symbolique de l'hôtel de ville de Verviers par des sans-papiers

Une quinzaine de tentes de sans-abris dans la salle des pas-perdus de l'hôtel de ville de Verviers. C'est une occupation symbolique qui doit durer jusque ce vendredi soir. Le but des sans papiers explique Virginie Fyon, du collectif de soutien, c'est d'obtenir un bâtiment à occuper à Verviers. "On veut juste essayer que cette future occupation soit la moins dangereuse possible. On a examiné la liste des bâtiments vides de la ville de Verviers. Leur état n'est pas bon. On voudrait pouvoir pousser les portes et voir à l'intérieur s'il y a moyen, avec des aménagements pas trop coûteux, de les sécuriser.

En même temps, nous sommens en train de discuter avec la Mutualité Chrétienne pour pouvoir occupeur leur ancien bâtiment de la rue Laoureux. Il est vide, spacieux et en bon état. Nous voudrions que la ville nous soutienne pour obtenir une convention d'occupation provisoire du bâtiment.

Faire pression sur l'autorité communale

Symboliquement, aujourd'hui, nous voulons montrer que nous ne lâchons pas l'histoire. Chaque jour compte. Pour certains, c'est dès ce soir qu'il y a urgence, même si attention, les sans-papiers, ce ne sont pas des SDF. Les deux problèmes sont différents. Les sans-papiers sont souvent hébergés par des citoyens belges ou des amis. La plupart se débrouillent, mais ce sont des hébergements de deux jours, de trois jours et donc dans leur tête, chaque soir, c'est la même question qui revient : où dormir dans deux nuits ?" Une situation que nous confirme Emmanuel, congolais, arrivé il y a cinq ans en Belgique : "on dort chez des amis, dans la rue, ou on passe la nuit dans un bar. C'est très dur. Nous sommes une soixantaine de personnes dans l'association et une vingtaine ici à l'hôtel de Ville. Il y a des Congolais, des Marocains, des Tunisiens, Pakistanais, Ougandais, le monde entier est représenté !"

Obtenir un bâtiment où poser leur sac et dormir doit leur permettre de poursuivre le combat politique sans plus avoir à se poser quotidiennement la question du logement. "Pour nous" poursuit Virginie Fyon, "l'idée c'est bien, avant les prochaines élections fédérales, de montrer qu'il y a bien des sans-papiers en Belgique, qu'ils ne vont pas repartir, qu'il faut réfléchir à leur sort, et nous faisons appel aux partis pour qu'ils portent la revendication de régularisation. L'urgence, elle est là."

L'occupation de la salle des pas perdus de l'hôtel de Ville de Verviers ne devrait pas se prolonger au-delà de ce vendredi soir.