Nuisances sonores à Bierset: feu vert à l'indemnisation des riverains

Après 20 ans de procédure en justice, le gouvernement wallon a donné son feu vert à l’accord sur une indemnisation pour les nuisances liées aux vols de nuits. C'est une information du journal le Soir. Des riverains qui n'ont pas compté les nuits blanches: 2326 précisément avant que la Région wallonne ne prenne des mesures contre les nuisances.

500 familles concernées

En 2017, la cour d’appel a reconnu que le monde politique avait effectivement pris trop de temps, plus de 6 ans, avant de se décider à racheter les maisons les plus exposées et à en insonoriser d'autres. 500 familles étaient concernées par cette décision de justice, soit environ 1500 personnes.

Quelles indemnisations pour les riverains?

Les indemnités varient de 8000 euros en zone D, à près de 48.000 euros en zone A, la plus exposée au bruit. Avec des variantes pour les riverains qui avaient demandé soit une prime, soit de vendre leur maison ou une isolation acoustique. Des riverains qui devront parquer leur accord sur les montants proposés.

Facture globale pour la Région wallonne: entre 40 à 50 millions d'euros.