Noyade à Plopsaqua : les images vidéo permettront de comprendre ce qui s’est passé

Le problème est survenu au niveau de la rivière sauvage de Plopsaqua à Hannut. Samedi après-midi, un homme de 45 ans est resté sous l’eau et a dû être réanimé par les maîtres-nageurs et les services de secours envoyés par le centre 112. Steve Van den Kerkhof, directeur général du groupe Plopsa, explique : "Nous avons vu une personne dans le bassin à la sortie de notre rivière sauvage. Il s’agit d’un bassin d’un mètre vingt, vingt-cinq de profondeur. La personne fait un mouvement très spécial. Elle tremble un peu avec le bras. Elle tombe dans l’eau et notre maître-nageur a sauvé cette personne et a commencé la réanimation".

Devoirs judiciaires en cours

La famille du nageur a déposé plainte et des devoirs judiciaires sont en cours. Le directeur général poursuit : "Je suis un peu surpris que le dossier est pour le moment au parquet. J’espère que la vérité va être là très rapidement. Le plus important pour moi, c’est la situation de cette personne. J’aimerais avoir des nouvelles que cette personne va mieux et va certainement survivre à cet incident. C’est ce que j’espère."

Comprendre ce qui s’est passé

Les communes de Landen et de Hannut sont partenaires du complexe aquatique. Le bourgmestre de Hannut veut comprendre ce qui s’est passé samedi au niveau de la rivière sauvage. Manu Douette explique : "La rivière sauvage, c’est l’attraction la plus risquée sur le complexe. C’est comme si nous étions dans une rivière avec quelques torrents. Il faut y être attentif. Si j’ai le moindre doute, il est évident qu’on ne laissera pas l’outil fonctionner bien entendu".

Confiance maintenue

Le site est très fréquenté par les écoles de Landen et de Hannut. Pierre Toppet, directeur de l’école primaire Sainte-Croix, explique : "Nous y envoyons 360 élèves par semaine. Au moindre souci, les responsables sont là pour aider et s’occuper de l’enfant qui serait éventuellement blessé. L’avis est unanime de la part des enseignants et des deux professeurs d’éducation physique qui accompagnent."

Les enquêteurs poursuivent leur travail. Pour la fin de cette semaine, le bourgmestre de Hannut espère que toute la lumière sera faite sur cet événement malheureux.