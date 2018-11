Novembre: les plantations reprennent sous le soleil

La douceur est au rendez-vous en ce début de semaine sur l'ensemble du pays avec des températures allant jusqu’à 20 degrés. Cela tombe plutôt bien pour les plantations de saison.

Sous un beau soleil d’automne, des pépiniéristes de Louveigné arrachent des cerisiers que des clients replanteront très bientôt. Dans leur champ, la saison a déjà bien commencé : " Cette semaine, on a environ 1.500 arbres hautes tiges et demies tiges à ramasser, sans compter les basses tiges qu’on fera par la suite " explique Simon Piette, chef de culture.

Le bon moment

Pour l’agriculteur, c’est un moment favorable pour réaliser ce genre d’action : " la sève est redescendue dans les arbres, donc il n’y a pas de danger à ce que ça sèche. L’avantage de les planter maintenant, c’est qu’ils pourront faire des racines durant tout l’hiver et en cas de sécheresse au printemps, ils ont déjà un système racinaire qui se développe pour lutter au manque d’eau éventuel ". Un moment idéal pour les plantes mais également pour les clients. Avec la belle météo annoncée cette semaine, Frederic Droeven, pépiniériste, sait qu’ils vont affluer. Des jardiniers amateurs s’arrêtent parfois sur un coup de tête comme Michel et André à qui il aime donner quelques conseils : " en rentrant à la maison, il faut ameublir le sol et bien le travailler. Incorporez du sable pour le drainage et de la tourbe parce que la rétention en eau est prépondérante pour la reprise de ses végétaux. "

Changement climatique

En réalité, ce soleil et ces températures douces de plus en plus tard dans l’année ont un impact plutôt négatif. Depuis près de 10 ans, cela retarde les périodes propices pour les arbres fruitiers, haies ou plantes à mottes. " La période est de plus en plus courte, c’est peut-être lié au réchauffement climatique. On a vu se réduire de plus d’un mois et demi la saison de plantation idéal pour l’ensemble des végétaux " observe Frederic Droeven.

Auparavant, la période s’étendait de la mi-octobre au début du mois d’avril. Aujourd’hui, la saison est plus courte et s’étend plutôt de novembre à la fin mars.