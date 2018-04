Novacitis: un futur business center consacré à l'économie solidaire à Liège

La création d'un centre d'affaires un peu particulier à Liège: il sera consacré à l'économie sociale et solidaire. La coopérative Novacitis regroupe une quarantaine d'associations. Ensemble, elles veulent construire un site consacré à l'économie locale, participative et solidaire. La coopérative espère rassembler auprès du grand public et des associations, les 400 000 euros encore nécessaires au lancement du projet. Le but: acquérir un bâtiment industriel que vend la ville de Liège. Il abritait les anciens ateliers communaux de menuiserie dans le quartier Sainte-Marguerite.

Un centre d'affaires alternatif et novateur de 1700 m²

Une quarantaine d'associations participent à la société coopérative à finalité sociale Novacitis - © Tous droits réservés

L'idée de ce business center alternatif est une première en Wallonie. L'administrateur délégué de Novacitis, Fabrice Collignon présente le projet: "le site est situé entre la rue de l'Académie et Agimont à proximité de la place Saint-Lambert. Une liaison piétonne relie les deux rues et sera accessible en journée. On veut amener de la vie ici. c'est un lieu facilement accessible en mobilité douce et d'ailleurs, il y a très peu de places pour le parking voiture." Sur les 1700 m³ du site industriel, la coopérative à finalité sociale veut aménager des bureaux, des espaces de rencontres, un magasin de produits locaux... "Ce sera le siège de Novacitis. On accueillera des agences conseils en économie sociale, des producteurs intéressés par une transformation de produits alimentaires sur place avec une cuisine collective. Dans les caves, on pourrait produire des champignons ou des chicons, de l'agriculture urbaine didactique sur les toits." La coopérative veut inviter les gens à s'approprier les lieux.

Rendre visible l'économie solidaire aux yeux du citoyen

L'idée de ce business center alternatif est une première en Wallonie. Sybille Mertens est professeur d'économie sociale à l'école de management de l'Université de Liège. Selon elle, ce type de projet est loin d'être utopique: "ce type de centre d'affaires est nécessaire pour rendre visible aux yeux du citoyen, l'économie sociale qui est, je crois, l'économie de demain. Ça existe déjà à Montréal, en France ou à Bruxelles mais ce qui est particulier ici, c'est que le centre appartiendrait aux citoyens qui deviendraient des sortes d'entrepreneurs collectifs."

L'économie sociale représente 15% des emplois du pays

La coopérative Novacitis espère ouvrir sa cité de l'économie solidaire en 2021. Investissement estimé: 3,3 millions d'euros. "L'économie sociale représente aujourd'hui environ 15% de l'emploi de notre pays et dans ce secteur, l'emploi est en croissance à peu près double par rapport au reste de l'économie sur les 10 dernières années."