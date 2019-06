Nouvelles réductions d'horaires pour les guichets de plusieurs gares: le point à Liège

C'en est trop! Les syndicats de la SNCB dénoncent les mesures de réduction d'ouverture des guichets ou de gare. Ils parlent d'offensive de déstructuration des services publics. Plusieurs gares de la région sont concernées.

A partir du 5 août, la gare de Spa sera fermée le weekend. A Waremme et Welkenraedt, là, il n'y aura plus de service au guichet le dimanche. Les heures d'ouverture des guichets seront également modifiées et réduites aux gares de Huy et Liège Saint-Lambert.

Pour la SNCB, il s'agit de s'adapter aux clients, toujours plus friands de digital: applications pour consulter les horaires, distributeurs de billets. Et, chiffre à l'appui: en 2018, deux tiers des billets ont été achetés via les canaux digitaux. Voilà qui justifie les limitations annoncées dans les ouvertures de guichet, sans perte d'emploi, dit la SNCB.

Du côté syndical, cette annonce passe mal: la CGSP Cheminots dénonce un "nouveau pas vers la déshumanisation et la désertification des gares", une mesure qui touche surtout les régions rurales.

La CSC Transcom, elle, vient d'envoyer un courrier aux bourgmestres des communes concernées, pour les inciter à raisonner la SNCB.