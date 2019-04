Nouvelles infrastructures et emplois à venir pour les 30 ans de Weerts à Milmort

Le groupe Weerts fêtait hier ses 30 ans mais aussi l'inauguration de ses nouveaux locaux et entrepôts dans le zoning de Milmort. Le groupe est un important employeur de la région liégeoise et il compte encore augmenter ses recrutements dans les mois à venir.

Actif dans le secteur de la logistique, de l'immobilier et du sport automobile, le groupe Weerts vient de se doter à Milmort d'un nouveau hall de 36.000 mètres carré disposant de cellules à température contrôlée et d'autres à température ambiante, le tout pour le secteur alimentaire notamment. Le site sert entre autres de plateforme de stockage et de distribution pour la Belgique du géant de l'alimentaire Mondelez (Côte d’Or, Lu, Milka, Oreo, Stimorol et une cinquantaine d’autres).

Au niveau de l'emploi aussi, l'entreprise est de celles qui comptent en terre liégeoise : " Tout le groupe représente 550 personnes actives ici en Belgique et nous avons différents projets à moyen et court terme qui pourraient générer quelques centaines d’emplois ", explique Norbert Dumoulin, directeur commercial.

Le groupe présente aussi la particularité en termes d’emploi : sur le site de Milmort, il a développé un concept d’intégration professionnelle pour des personnes actives en entreprise de travail adapté : " Dans notre dépôt, nous avons un partenariat avec une E.T.A. donc on a plus de cent personnes qui travaillent ici au quotidien pour du réemballage et de l’assortiment ", détaille-t-il.

Le groupe compte encore accroitre son implantation liégeoise avec de nouveaux projets de construction : " En dehors des 36.000 mètres carré, nous allons faire une deuxième phase cette année encore, composée d’un bâtiment de 10.000 m² et d’un autre de 15.000 m² ", ajoute le directeur commercial.

Weerts est principalement actif en Belgique mais développe aussi des activités en Allemagne, au Luxembourg, en Hongrie et en Roumanie.