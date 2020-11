Nouvelles fouilles au château de Moha : les archéologues mettent au jour des vestiges remontant aux origines de la forteresse

En vue d’un futur projet d’aménagement, des fouilles archéologiques ont été menées au château de Moha, entre les mois de février et de juin 2020. L’équipe du château, épaulée par plusieurs étudiants en archéologie, a mis au jour un mur de fortification construit entre la fin du 10e et le milieu du 11e siècle, le plus ancien découvert à ce jour sur le site.

Depuis plusieurs années, l’asbl "Les Amis du château Féodal de Moha" œuvre à la sauvegarde, à la valorisation et à la compréhension des vestiges du château, classé comme monument et site. En vue d’un futur projet d’aménagement, la zone dite "du donjon", située entre le chemin d’accès et la cour haute, a fait l’objet de fouilles archéologiques. Cette intervention visait, d’une part, à mettre en évidence les niveaux de circulation de l’époque médiévale et d’autre part, à dater les structures en présence. Les résultats obtenus ont largement dépassé les attentes des archéologues, puisque les fouilles ont permis de mettre au jour un mur de fortification construit entre la fin du 10e siècle et le milieu du 11e siècle.

Des traces de déchets, d'animaux et des fragments de céramiques

Cette structure, qui est à ce jour la plus ancienne découverte au château, avait été édifiée au sommet d’une pente, sur un solide radier de fondation. En contrebas, se trouvait un dépotoir qui comprenait les déchets jetés au-delà des murs par les occupants. On y trouve des restes de foyers - charbon de bois et cendres -, de nombreux os d’animaux présentant des traces liées à leur consommation, des centaines de fragments de céramique et quelques objets. Le tout forme un ensemble exceptionnel daté de la première moitié du 11e siècle. C’est précisément à cette période que, pour la première fois, les écrits officiels font mention d’un comte à Moha. La céramique mise au jour durant les fouilles, tant par ses formes que par les techniques utilisées pour la confectionner, témoigne du haut degré de richesse atteint par le seigneur du lieu.