Nouvelle vague d'incendies de voitures dans les rues de Liège

La nuit de dimanche à lundi, entre minuit et 3 heures du matin, cinq véhicules ont été incendiés à Liège et Herstal, ont indiqué les pompiers de Liège.

Pour rappel, vendredi, la zone de police de Liège indiquait que sept voitures avaient été détruites par les flammes les nuits de mercredi et jeudi. Le ou les auteurs ont bouté le feu à cinq véhicules et, à deux reprises, l’incendie s’est propagé à un second engin. Le parquet quant à lui, parle en tout de huit véhicules incendiés et de deux poubelles depuis mercredi dernier. Il ne s’agit pas du même mode opératoire pour chaque incendie. Une enquête est en cours afin d’identifier le ou les auteurs.