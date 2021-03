Nouvelle phase de rénovation terminée pour la clinique CHC de Heusy

La clinique du groupe santé CHC de Heusy vient de franchir une nouvelle étape de sa totale rénovation. Après divers autres services, c’est cette fois celui de l’appareil locomoteur et le centre de la douleur qui viennent d’être totalement rénovés pour s’implanter dans la nouvelle aile du site. Une aile désormais reliée à l’ancienne par un couloir sur six étages.

" Cette nouvelle aile qui se monte sur six étages, c’est vraiment l’ouverture d’une liaison entre l’ancien et le nouveau bâtiment, qui va permettre aux patients et aux visiteurs un flux plus sécurisé au sein de l’hôpital. Les deux autres grands services concernés par la rénovation qui vient de se terminer, c’est d’une part la physiothérapie, un centre où on a l’opportunité, avec beaucoup de matériel, de prendre en charge les patients souffrant notamment de différentes pathologies de douleurs, et d’autre part le centre de la douleur. Là-bas, c’est deux tiers de patients souffrant de maladies chroniques qui sont traités pour des problèmes de dos principalement ", détaille Frédéric Carrier, directeur de la clinique de Heusy.