Nouvelle phase de déconfinement: un enthousiasme mitigé pour le secteur du commerce ambulant

Le conseil national de sécurité a décidé de lancer la 4ème phase du déconfinement. Cela concerne notamment les marchés publics: les règles sont assouplies.

La limite des 50 marchands ne sera plus appliquée à partir du 1er juillet. Mais les règles de sécurité restent valables.

Pour les grands marchés, il sera impossible de maintenir le comptage des clients

Léonard Monami est président de la fédération nationale du commerce ambulant. Il est content que la pression se relâche, mais il estime qu'il sera impossible pour les grands marchés de maintenir le comptage des clients qui arrivent et qui partent: "Pour un marché comme la Batte, avec 185 abonnés et, le cas échéant, 220 à 250 marchands au total, comment vont-ils faire pour bloquer toutes les entrées de la Batte pour éviter que les gens ne s'agglutinent par toutes les entrées possibles? Des petits marchés qui font moins de 50 marchands au départ ou juste un peu plus comme Verviers par exemple où il y en a 70, là, ça va être gérable, mais sur les grands marchés, où il y a plus que 100 marchands, je ne sais pas comment on va faire".