Nouvelle manifestation pour le climat ce dimanche à Liège

Alors que la loi climat a connu un sérieux coup d'arrêt cette nuit à la chambre, une nouvelle manifestation aura lieu ce dimanche à Liège. Cette fois, l'appel à la mobilisation n'est pas lancé par les jeunes, mais par un collectif de citoyens: "Liège pour le climat". C'est une décentralisation de la marche qui avait rassemblé 75 000 personnes début décembre à Bruxelles.

On pourrait en faire plus au niveau local

"Si tu ne viens pas à la manifestation, la manifestation ira à toi...", c'est la tactique adoptée par les organisateurs de la marche citoyenne de ce dimanche. Vanessa Lallemand est la porte-parole de ce collectif "Liège pour le climat". Assistante sociale, mère de deux enfants, cette Liégeoise estime qu'en dehors de la loi climat qui dépend du fédéral, des décisions politiques peuvent et doivent être prises aussi au niveau local: "Parmi les mesures locales que nous attendons, c'est réaliser un réseau cyclable continu et sécurisé dès à présent. C'est aussi réduire le transit des camions en ville et développer le transport à vélo cargo. C'est offrir de nombreux endroits sécurisés pour parquer les vélos. C'est aussi prévoir un système de monitoring de la qualité de l'air aux endroits stratégiques, notamment les écoles. C'est ne plus accepter des projets tels que la liaison CHB. Et c'est aussi réduire les publicités dans notre ville". Selon Vanessa Lallemand, "on pourrait en faire plus pour le climat au niveau local".

Plusieurs milliers de personnes attendues

Les membres du collectif citoyen "Liège pour le climat" sont optimistes mais réalistes. Ils savent qu'ils ne parviendront pas à attirer autant de monde qu'à Bruxelles début décembre, mais ils tablent tout de même sur plusieurs milliers de participants ce dimanche, dans les rues de Liège.

Au niveau du timing, après des prises de paroles, cette manifestation autorisée par les autorités communales démarrera de la gare des Guillemins à 12H10. Elle passera par les grands boulevards, la place St-Lambert, pour aboutir sur l'esplanade St-Léonard vers 14H30, afin de rejoindre le festival "Nourrir Liège".