Nouvelle formule pour le festival de théâtre spadois

Le Royal Festival de Spa commence ce mercredi pour sa 59ème édition. Et cette année, le festival fait le pari du renouveau. Théâtre, cabaret, cirque, spectacles de rue. Le festival ne se cantonne plus au théâtre.

La programmation est entièrement assurée par le nouveau directeur, le metteur en scène et comédien belge, Axel de Booseré. Et on sent bien sa griffe dans cette nouvelle programmation.

Un nouveau nom

Première modification, le festival change de nom. Le mot "théâtre" disparait. Place au "Royal Festival de Spa". Il s'ouvre en effet à d’autres arts de la scène que le seul théâtre, tels le cirque, la comédie musicale, la magie, le cabaret ou encore la danse. Axel de Booseré: "Dans les arts de la scène maintenant en communauté française de Belgique, il y a eu énormément d'avancées au niveau du cirque, au niveau de la comédie musicale, des choses qui n'existaient peut-être pas au moment de la création du festival, et donc c'était bien d'amener cette nouvelle forme de spectacle ".

Est-ce à dire que le théâtre, essence même du festival durant plus de cinquante ans, est délaissé? La réponse du directeur du festival: "Il y a toujours du théâtre et les gens qui ont leurs habitudes au festival, je pense, vont tout à fait s'y retrouver. Il y a du théâtre, il y a du théâtre de textes, il y a de la comédie. Là aussi, c'est un parcours qui est à découvrir par chacun".

40 représentations sur 12 jours

Onze pièces figurent au programme, dont trois créations, parmi lesquelles "Toutes les choses géniales" sur le thème de la dépression mais traitée avec humour. L'un des spectacles d'ouverture aura pour cadre la grande salle des fêtes du centre culturel qui n'avait plus été utilisée depuis longtemps. Elle accueillera un spectacle tchèque jamais présenté en Belgique, "Deadtown", mis en scène par Peter Forman, le fils de Milos Forman. "C'est un spectacle très visuel" explique Axel de Booseré. "Il y a du cirque, il y a du cinéma d'animation, on y chante, on y danse, c'est très décalé, c'est l'événement de ce festival".

Au total, le festival spadois nouvelle formule accueillera 21 spectacles différents, 40 représentations seront données sur 12 jours.