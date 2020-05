Nouvelle étape pour les futures halles des foires à Bressoux : la dépollution

Les halles des foires doivent quitter Coronmeuse, et changer de rive. Elles doivent s’installer à côté du futur centre de maintenance et dépôt du tram, sur la partie nord de l’ancienne cour des marchandises de l’ancienne gare du chemin de fer. Plusieurs opérations d’assainissement ont déjà été menées sur diverses parcelles, car des pollutions des sols et des eaux souterraines ont été mises en évidence.

La société publique d’aide à la qualité de l’environnement annonce qu’elle a entrepris ce vendredi la dernière phase de la réhabilitation du site. Elle doit procéder à des excavations, parfois jusqu’à six mètres de profondeur. Une étape décisive pour ce projet…