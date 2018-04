Nouvelle émeute à la prison de Leuze, les forces spéciales ont dû intervenir

Cela s'est passé mardi soir. Quatre détenus ont refusé de rentrer en cellule après la promenade. Et pour la deuxième fois en quelques mois, ils s'en sont pris au tourniquet.

Les syndicats dénoncent un réel problème de sécurité autour de ce dispositif. "C'est le genre de tourniquet que l’on retrouve par exemple à l’entrée des stades de football. Ils font 2m, 2,50m et sont contrôlés électriquement, explique David Froissart, de la CSC. Suite à ça, ils ont arraché des barreaux et en ont profité pour – une nouvelle fois – s’attaquer à la vitre du panneau optique, le local d’où on gère l’ouverture et la fermeture des cellules."

L’inquiétude grandit

"C’est le deuxième incident du même type, poursuit David Froissart. Le personnel devient inquiet. Ici, quatre détenus sont impliqués. Quant au carreau, il est plus que temps de réagir car il se fragilise de plus en plus !"

Les détenus ont passé une partie de la nuit dehors. Ils ont détruit tout le matériel qui se trouvait à l'extérieur, au préau, avant que les forces spéciales n'interviennent.

Les syndicats demandent une réunion de crise avec la direction locale et régionale pour trouver une solution à ce problème de tourniquet et de vitres fragilisées.