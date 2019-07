Nouvelle arrestation pour l'incorrigible malfaiteur Liégeois de 73 ans

Le casier judiciaire de ce Liégeois grossit depuis plus de 25 ans. Cette semaine, la police a mené des opérations à Liège, à Herstal et à Sprimont permettant à nouveau l’arrestation de ce septuagénaire bien connu de la justice depuis 1993.

"Lors de ces perquisitions, non seulement une implantation de cannabis a été découverte, 4,5 kilos et plus de 35.000 euros. Mais aussi des armes. Des véhicules ont aussi été saisis. 6 personnes ont été interpellées dont 4 sous mandat. Ce sont des complices avec lesquels il avait déjà été condamné par le passé. On se rend compte que cette personne de 73 ans, qui avait été condamnée en 2016 pour des faits de trafic de stupéfiants et d’armes, recommence une fois sorti de prison", explique Catherine Collignon, porte-parole du Parquet de Liège.