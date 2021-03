Nouvelle action du collectif Liège sans pub: "On espère faire changer les choses"

Vous l'aurez peut-être constaté si vous circulez au centre-ville ou aux entrées de la Cité ardente: toute une série de publicités ont été taguées et détournées. C'est une nouvelle action du collectif "Liège sans pub".

L'action a été menée ce jeudi, et ce n'était pas un hasard: c'était en effet la journée mondiale contre la publicité.

Ces pubs détournées ou taguées par une quinzaine d'activistes, on les retrouve au centre, place Général Leman, au pied de la côte du Sart Tilman, ou encore aux entrées de ville à Jupille et Burenville.

"Un panneau double face représente jusqu'à la consommation de trois à quatre ménages, donc c'est vraiment énorme" explique un des membres du collectif Liège sans pub. "Il y a une marque de voiture qui se vantait qu'elle aimait la Cité ardente. Et on a répondu que Liège aimait les piétons et les cyclistes. Liège est la ville la plus polluée de Wallonie, notamment à cause du trafic automobile. Il nous semblait donc important de le rappeler".