Nouvelle action à la gare de Ans pour dénoncer la fermeture des guichets et "la perte de services pour les voyageurs"

Le représentant pointe aussi du doigt une insécurité et une incivilité grandissante aux guichets qui ont fermé: "Il y a un sentiment d'insécurité qui s'installe par rapport à la perte de contrôle social et cela passe par des dégradations ou des mauvaises fréquentations dans les gares où les guichets sont fermés", acquiesce-t-il. Quant au voyageur, "il est livré à lui-même sans possibilité de recevoir des informations ou d'être guidé dans la recherche de billets ou pour les personnes à mobilité réduite que le guichetier aidait. On ferme les guichets par manque de moyens, financiers et humains", dénonce-t-il encore.

"La première fois, nous avons mené des actions à Ans pour dénoncer la fermeture, tentant d'infléchir la décision", raconte Marc Eyen, détaché permanent CSC Transcom. "Le personnel va avoir des zones de travail de plus en plus grandes, tantôt à Liège, tantôt à Waremme, pour orienter de plus en plus les gens vers des automates. La SNCB fait tout pour inciter le voyageur à aller vers l'automate ou l'application. Le politique veut plus de trains mais sans moyens financiers ou humains, ce n'est pas possible".