Nouvel appel à l'aide des libraires liégeois

En pleine campagne électorale, les libraires liégeois lancent une nouvelle campagne de sensibilisation pour rappeler à leurs clients et au monde politique qu'ils ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts.

Ce que les libraires dénoncent, c'est la diminution de leurs marges bénéficiaires. Les libraires voient leurs marges bénéficiaires se réduire comme une peau de chagrin. C'est notamment le cas pour des produits proposés par les sociétés publiques ou semi-publiques comme Proximus et la Loterie Nationale.

Nous nous sommes rendus dans une librairie de la rue Saint-Léonard à Liège où Jean-François Masereel a apposé une affiche de mécontentement sur sa devanture pour sensibiliser ses clients: "Sur une grille de Lotto à 2 euros 50, je reçois net, après impôts et charges, environ 6 centimes. Et au niveau de la téléphonie, par exemple Proximus, on tourne entre 2 et 3,5%, ça dépend le montant de la recharge" explique le libraire.

Un net de 34 centimes sur un journal de 2 euros

Les libraires liégeois lancent donc un appel à l'aide. Un appel l'aide en pleine campagne électorale, ce qui n'est pas anodin. Les libraires estiment en effet que le pouvoir public a une marge de manœuvre pour leur rendre peut-être la vie un tout petit peu plus confortable: "Ce sont des sociétés semi-étatiques et ces sociétés diminuent leurs marges très fortement également" souligne Jean-François Masereel. "Donc là le politique, je pense, a un rôle à jouer pour dire à ces sociétés, écoutez, attention, les librairies sont en danger, le réseau est en danger".

Idem pour le tabac. Sur un paquet à 6 euros 60, les libraires ne gagnent que 40 centimes brut et sur un journal à 2 euros, ils n'empochent que 34 centimes.

Dans ce quartier Saint-Léonard, quatre des huit librairies ont disparu depuis que ce commerçant s'est installé il y a 24 ans. A Bruxelles et en Wallonie, elles sont une sur quatre à avoir définitivement baissé leurs volets au cours des huit dernières années.