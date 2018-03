Nouveau Verviers de Guillaume Voisin : "d'abord la gouvernance"

Le premier chapitre du futur programme de la formation politique "Nouveau Verviers" est consacré à la (bonne) gouvernance. Nouveau Verviers, c'est le groupe politique fondé par le conseiller ex-MR Guillaume Voisin. Ce groupe compte présenter une liste au scrutin communal d'octobre prochain. Son programme politique est en cours d'élaboration. Ce lundi, il a rendu public un premier état du chapitre consacré à la gouvernance.

D'abord la gouvernance, le reste viendra plus tard

Entre autres, Nouveau Verviers propose de diffuser en direct le conseil communal, de mettre à la disposition des citoyens les données chiffrées communales sous une forme compréhensible, d'instaurer un baromètre annuel de la satisfaction du citoyen, d'organiser tous les deux mois quartier par quartier une rencontre-discussion avec le bourgmestre et les échevins. Nouveau Verviers explique vouloir combattre l'intervention politique et le clientélisme. Le mouvement impose à ses membres de se limiter à deux mandats exécutifs successifs et il refuse le cumul.

Guillaume Voisin explique qu'entre vingt-cinq et trente personnes se rencontrent régulièrement pour élaborer le futur programme. Ce lundi midi, quatre étaient présents à ses côtés pour présenter le premier jet du chapitre consacré à la gouvernance. Il s'agit de Vincent Mahiat (ex-écolo), Florian Dries (étudiant), Johan Verhoeven (ex-cdh) et Cédric Evers (entrepreneur et fils de l'ancien bourgmestre libéral d'Eupen Alfred Evers). Guillaume Voisin annonce aussi l'arrivée dans ses rangs de Christine Magis, infirmière à Stembert et qui était pressentie pour figurer sur la liste du MR.