Nouveau service de gériatrie pour la Clinique Reine Astrid de Malmedy

La Clinique Reine Astrid de Malmedy dispose d'un tout nouveau service de gériatrie. Il a été inauguré vendredi. Un service qui se compose d'un hôpital de jour disposant de six lits, d'un service de gériatrie de 24 lits et d'un service de quatre lits permettant d'enregistrer différentes variables du patient durant son sommeil.

La prise en charge médicale d'une personne de plus de 75 ans nécessite une adaptation à des besoins particuliers. Des besoins rencontrés dans ce nouvel espace. Exemples : " Nous avons des lits qui permettent d’être descendus jusqu’à 25 centimètres du niveau du sol et si éventuellement il y avait une chute de ce lit, de ne pas tomber de trop haut et de ne pas se faire mal. Cela évite de devoir parfois recourir à la contention pour les patients très agités. Si on va voir la douche et la salle de bain, tout est de plein pied pour éviter que la personne âgée ne trébuche. Et puis il y a d’autres lieux de vie comme la salle de séjour qui est un lieu très important où on va proposer à certains patients de préparer par exemple un repas simple, pour voir comment il s’en sort, s’il arrive encore à faire une tasse de café, à faire fonctionner un percolateur, à réchauffer un plat ou des choses comme ça ", détaille le docteur Anne Mergam, chef du service.