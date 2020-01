Nouveau projet immobilier à Tilff : la construction d'un écoquartier

Ce projet immobilier devrait s’étendre sur plus de 4 hectares. Le terrain en jachère est situé au Cortil, en zone d’habitats, sur les hauteurs de la commune. Le promoteur souhaite y construire un écoquartier de 80 à 90 maisons jointives ou 4 façades.

A la demande de la commune, le promoteur a tout de même dû corriger sa copie, car il prévoyait au départ 150 logements, avec des appartements. "Notre groupe s’est remis en question par rapport aux logements qu’on voulait développer. Il est vrai qu’on développait pas mal de logements de type appartements mais c’est quelque chose qu’on essaye de faire de moins en moins. Surtout dans des quartiers comme ceux-ci, où il y a des maisons partout. Et puis aussi, il est clair aujourd’hui, il y a une demande par rapport aux maisons avec des parcelles de plus petites tailles, ce qui permet de les rendre plus accessibles aux jeunes de Tilff ou d’Esneux", explique Yves Decors, du groupe Horizon, porteur du projet.

La commune reste sceptique

Ce que la commune redoute, c’est l’impact paysager, les conséquences en matière de mobilité et les risques liés à l’écoulement des eaux. D’autant que lorsqu’il y a des violents orages, des torrents dévalent parfois de la colline et inondent le centre de la localité. Une étude d’incidence sur l’environnement va être réalisée. Et la population est conviée à une réunion d’information à la fin du mois.