Nouveau four, synonyme de nouvelles pièces, pour la Cristallerie du Val Saint-Lambert

C’est un peu une renaissance pour la Cristallerie du Val Saint-Lambert, à Seraing. Elle vient de s’équiper d’un nouveau four qui va lui permettre de recréer de nouvelles pièces originales. Depuis la faillite en 2013, les ouvriers du Val ne travaillaient que sur d’anciennes pièces. Une période aujourd’hui révolue.

" C’est un four à pot. Il y a un petit creuset à l’intérieur, qui permet de fusionner près d’une demi-tonne de cristal, que les verriers vont cueillir à l’intérieur, puis façonner à la canne, en soufflant et à la main. Maintenant, tout est prêt, il n’y a plus que les petits fours qui se placent autour du gros qui doivent encore être terminés. Ensuite, on pourra y aller ", se réjouit Constant Beerden, chef d’atelier du Val Saint-Lambert.

" Ces petits fours servent à réchauffer la pièce pendant la façon de celle-ci, parce que pendant le temps de travail, elle refroidit tout doucement, donc à chaque fois il faut lui ramener de la chaleur pour qu’elle soit de nouveau malléable. Actuellement, le four est à 1130 degrés mais il est monté jusqu’à 1400 degrés pour cuire le pot à grès ", détaille-t-il.

Pour le personnel du Val Saint-Lambert, l’événement est important : " C’est un événement pour nous car c’est la mise en route d’un nouveau four qui a été construit il y a quelques semaines. Depuis la faillite de 2013, les tailleurs travaillaient sur des pièces qui avaient été soufflées auparavant et qui étaient dans les stocks, dans les caves. On appelle ça des pièces brutes. Maintenant, on va pouvoir faire de nouvelles pièces, des nouvelles lignes de produits, grâce à ce four ", explique-t-il.

De nouvelles pièces et une manière différente de travailler pour le personnel. Plus intéressante aussi : " On va devoir rechercher une méthode pour réaliser les pièces tandis qu’avant, on a toujours fait des pièces pour lesquelles les anciens verriers étaient là. Nous, en étant plus jeunes, on a dû continuer à faire ces pièces-là sans chercher la façon de le faire. Maintenant, on a madame Forrest (designer) qui vient avec des plans et on va essayer de les réaliser au mieux. C’est plus de responsabilité aussi parce que si on lui dit que c’est possible, il faudra respecter notre parole. Dans le même temps, c’est plus intéressant et plus gai ", estime Antonio Cimino, maître verrier.

Le Val Saint-Lambert compte une petite dizaine de souffleurs et six personnes pour la finition des pièces. Tous des anciens de la cristallerie.

Les premières pièces sortiront du nouveau four le 6 octobre, en public, à l’occasion des journées découvertes entreprises.