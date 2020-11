Nouveau départ pour le Moulin Meyers de Hombourg : l'agriculture locale au centre du projet

Le Moulin Meyers à Hombourg, village de la commune de Plombières, l’un des deux moulins de grosse production de Wallonie avec les Moulins de Statte, vient de changer de main : le propriétaire Philippe Meyers a décidé de cesser son activité en proie à de sérieuses difficultés financières. Il n’y eut au départ que peu d’intérêt pour la reprise, mais voici quelques semaines, quatre investisseurs issus du sérail agricole ont franchi le pas en créant une nouvelle Société à Responsabilité Limitée (SRL) qui devrait assurer la pérennité du Moulin: les trois patrons de la Meunerie du Moulin du Val Dieu, qui produit de la nourriture pour le bétail, et un quatrième homme d'affaires, actionnaire actif et expérimenté dans les activités agricoles. Ensemble, ils ont relancé la meunerie qui vivotait tant sur le plan financier que commercial, le Moulin ayant perdu bon nombre de ses clients. "Les Moulins du Val Dieu" est la nouvelle appellation du site hombourgeois, moulins au pluriel pour faire allusion aux douze moulins installés en série qui traitent les matières premières achetées aux producteurs. Le Moulin a donc été sauvé et entame ainsi une nouvelle vie selon un modèle assez différent du précédent, axé sur un véritable partenariat avec les agriculteurs locaux.

Le meunier Francis Loozen est heureux de la reprise de "son" moulin - © RTBF Philippe Collette

Une passion plus qu’un métier

L’homme qui est sans doute le plus heureux de la reprise est le meunier "historique" du Moulin : Francis Loozen, est aux machines depuis bientôt 34 ans et il a eu très peur de perdre son emploi en assistant à une forme de déliquescence de l'activité : "Ce n’est pas un métier, c’est devenu une passion, assène-t-il, tellement le travail est varié, on est toujours à la recherche de nouveaux produits ; j’étais inquiet de voir l’affaire mal en point et cette reprise me réjouit car après autant d’années, voir du jour au lendemain un outil s’arrêter, ça aurait été difficile ; c’est même une satisfaction personnelle de voir la continuité qui a été annoncée pour le Moulin."

Francis Loozen n’est donc pas près de quitter les différentes salles réparties sur quatre étages de l’imposante meunerie, visible de loin quand on se dirige vers Hombourg. Un outil par ailleurs de qualité, repris tel quel par les nouveaux actionnaires : " c’est un outil qui a été bien pensé, explique Benoît Tybergein, actionnaire en charge de la production ; il va nous permettre d’évoluer dans la quantité de farine produite sans grand investissement. A moyen terme, on va agrandir l’outil pour augmenter la production mais aussi pour faciliter la production de mélanges de farine blanche avec des graines de sésame, de lin, de millet, etc. dans des processus plus simples et automatisés en partie alors qu’actuellement, les opérations de mélanges de graines sont manuelles."

Nous formulons nos besoins aux agriculteurs

Les projets de modernisation de l’outil sont donc bien clairs dans la tête des nouveaux patrons de l’entreprise tout comme le modèle de fonctionnement avec leurs fournisseurs de blé et autres céréales, autrement dit les agriculteurs basé sur un recentrage régional. Ceux-ci ne seront plus considérés comme de "simples" fournisseurs de la meunerie, mais bien comme de véritables partenaires. La nouvelle direction inverse en réalité le processus : c’est le Moulin qui va vers l’agriculteur et non l’inverse : " on a désormais une relation avec les agriculteurs à qui on demande de travailler avec nous sur certaines variétés, explique Benoît Brouwers, actionnaire en charge de la commercialisation ; on a vraiment un échange constructif avec eux sur les variétés dont nous avons besoin pour fabriquer une farine boulangère de qualité sans additif ; l’aspect humain est ici très important. Tous les quatre, on est du milieu agricole, on aime les agriculteurs et on avait un réseau ; avec ce modèle, ça les rend fiers de savoir pour qui ils travaillent. Ils peuvent ainsi retrouver leurs produits chez les boulangers, près de chez eux, et le boulanger peut aussi connaître l’agriculteur à l’origine de ses pains."