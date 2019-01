Nouveau chantier en face du MontLégia: les nuisances sonores inquiètent les riverains

Un nouveau chantier va démarrer dans les tous prochains jours face à la future clinique du MontLegia à Glain. Ces nouveaux bâtiments abriteront les services administratifs de l'ensemble du Centre Hospitalier Chrétien, une crèche, un espace de bien-être réservé aux patients d'oncologie, une halte garderie et des parkings.

Un nouveau chantier qui ne fait pas que des heureux: les riverains craignent d'importantes nuisances sonores. Car vu la nature du terrain sur cet ancien site des charbonnages de Patience et Beaujonc, il faut systématiquement assurer la stabilité des constructions par des pieux.

330 pieux à enfoncer

Pour l'hôpital proprement dit, 2400 pieux ont ainsi dû être placés dans le sol. Pour le chantier qui débute, il en faudra 330, à enfoncer parfois jusqu'à 30 mètres de profondeur. Une opération bruyante. Le CHC s'en excuse auprès des riverains et a imposé des horaires de travail limité à l'entrepreneur. Marie-Thérèse Dellatte, ingénieur-architecte en charge du projet au Centre Hospitalier Chrétien: "L'entreprise peut travailler de 7 heures du matin jusqu'à 19 heures. Et le samedi, elle est limitée de 8 heures à 16 heures. C'est ce qu'on peut faire de mieux pour limiter les nuisances et essayer aussi d'en finir le plus rapidement possible. On estime qu'on peut aller de 5 à 15 pieux par jour. On espère évidemment arriver aux 15 pieux par jour pour en finir fin février et ne plus émettre de nuisances à partir de ce moment-là".

Le Conseil de quartier d'Ans Coteaux vient d'écrire au bourgmestre de Liège pour lui demander de veiller à ce que ces horaires de travail soient strictement respectés. Selon les riverains, ça n'a pas été le cas lors de l'installation des 2400 pieux de l'hôpital proprement dit.

Ce nouveau chantier face à la future clinique doit démarrer dans les tous prochains jours, le 21 janvier au plus tard.