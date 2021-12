Nouveau centre Fedasil à Glons: les 35 premiers réfugiés arrivent ce vendredi

C'est un dossier qui a provoqué pas mal de remous: un nouveau centre d'accueil pour demandeurs d'asile ouvre ses portes ce vendredi à Glons, sur la commune de Bassenge.

Ce centre d'accueil d'urgence a été aménagé sur l'ancien site militaire de Glons, là où se trouvait le radar de la Défense Nationale. Il devrait accueillir un maximum de 300 réfugiés.

L'ouverture de ce centre ne s'est pas faite de manière sereine. Dans un premier temps, les autorités communales s'y étaient même fermement opposées. Elles estimaient avoir été mises devant le fait accompli par le secrétariat d'état à l'immigration.

La bourgmestre de Bassenge, Valérie Hiance, est-elle désormais rassurée? A-t-elle obtenu des garanties? Nous lui avons posé la question. "J'étais opposée, disons que je souhaitais que toutes les normes sécurité et incendie soient conformes étant donné que ce sont des bâtiments d'anciens bureaux de l'OTAN, donc un site qui n'était pas dédié à l'hébergement. C'était donc une condition indispensable à mes yeux, ainsi qu'un protocole pour les mesures Covid-19" explique-t-elle. "C'était au départ prévu pour mi-janvier puis on m'avait dit au mois de décembre, fin décembre. Et tout s'est précipité".

Il y a quelques semaines, une importante bagarre au couteau avait eu lieu au centre d'accueil pour réfugiés à Spa. La bourgmestre espère ici que tout se passera bien: "On espère que tout se passera pour le mieux mais on n'a aucune garantie par rapport à cela. C'est donc la crainte par rapport à l'effectif et au nombre de policiers que nous avons au sein de notre zone".

Les 35 premiers réfugiés arriveront ce vendredi en fin de journée, 35 autres dimanche ou lundi. Ce qui devrait permettre de soulager les autres centres d'accueil saturés comme ceux de Spa et Bierset.