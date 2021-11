"Nous avons tout à fait de quoi aider le grand saint et le père Noël" rassurent les magasins de jouets liégeois

Les difficultés d’approvisionnement touchent aussi le secteur du jouet. Or, le 6 décembre, c’est la Saint-Nicolas.

La Saint-Nicolas, c’est dans tout juste deux semaines. Et cette année, des difficultés d’approvisionnement touchent aussi le secteur du jouet, car dans ce domaine, difficile de se passer de la Chine. Mais les magasins liégeois ne paniquent pas.

"Il y a encore du stock franchement. Il n’y a pas de soucis", rassure une cliente d’un magasin de jouets en région liégeoise qui a trouvé tout ce qu’elle cherchait, sans pour autant s’y être prise plus tôt que d’habitude.

Cédric Haleng, le directeur marketing du magasin de Jouets Broze à Boncelles, se montre d’ailleurs assez serein : "Nous avons encore beaucoup de choix en magasin actuellement. Nous avons fait notre sélection en fonction des problèmes de livraison donc, chez nous, on peut dire que les problèmes de livraisons sont vraiment rares. Ce qu’on constate, c’est qu’on a plus d’achats et plus tôt que les autres années".