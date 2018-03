"Nourrir Liège": un festival pour repenser notre alimenation

Le festival "Nourrir Liège" a démarré ce jeudi. Il s'agit de la deuxième édition de cet événement. Au programme: des conférences, des visites et des rencontres pour repenser notre alimentation, plus saine, plus durable.

L'ASBL Influences végétales exposera par exemple sa vision d'une cantine de qualité. Il s'agit d'une formation pour ceux qui gèrent ou qui travaillent dans des cantines. Pour cette association, il est essentiel de faire de la sensibilisation car dans la restauration collective, le chemin à parcourir est encore long. Sylvie Deschampheleire, de l'association Influences végétales: "Il y a très peu d'alimentation qualitative aujourd'hui. Nous avons globalement une alimentation dont les ingrédients sont fournis par l'industrie agro-alimentaire, c'est-à-dire des aliments extrêmement transformés où on a perdu toute la qualité et où on a ajouté toute une série de produits nocifs. Par exemple, dans les cantines, on fait pas mal de plats en sauce, et pour épaissir les sauces, on utilise des roux industriels qui sont composés de graisse de palme et de farine. On ajoute ça très régulièrement dans les repas des enfants alors qu'on peut faire tout à fait autrement , beaucoup plus simple et beaucoup moins cher. Je pense que c'est une question essentiellement de culture plutôt que de moyens".

A noter que le festival a lieu jusqu'au 25 mars. Programme complet sur nourrirliege.be