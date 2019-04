Notre-Dame de Paris: l'émoi d'un archéologue liégeois, spécialiste des charpentes de cathédrales

A Paris, il avait justement rendez-vous à la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine français. C'est cette institution qui abrite le fonds Viollet-le-Duc, ce célèbre architecte qui a restauré notamment la flèche de Notre-Dame aujourd'hui disparue. "Je suis terriblement ému, comme tous mes collègues avec lesquels je me trouve pour le moment au ministère de la culture" témoigne Patrick Hoffsummer. "Là, j'entre dans le hall où se trouvent toutes les archives de Viollet-le-Duc, y compris une maquette de la flèche devant laquelle je suis passé tout à l'heure. Viollet-le-Duc a fait la flèche au 19ème siècle. Notre ami Viollet-le-Duc qui doit se retourner dans sa tombe. Rien que les charpentes, c'est aussi une catastrophe, et dans le bois, il y a tellement d'informations, à commencer par l'histoire de la forêt et l'histoire du climat. Dans les ouvrages du 19ème siècle notamment, ils ne parlaient pas de la charpente de Notre-Dame, mais ils parlaient de la forêt de Notre-Dame. Ça veut tout dire".

Le bois, un matériau "fragile"

Ce patrimoine en bois présent dans nos cathédrales, il est particulièrement fragile. "Paradoxalement, le chêne est un matériau qui, une fois en place, s'il est conservé au sec, se conserve j'allais dire éternellement" explique l'archéologue. "C'est quand même une charpente de 7-800 ans. Et en une heure, tout part en fumée. Le chantier de restauration, c'est toujours à haut risque, surtout quand il faut refaire les couvertures en plomb, ce qui est le cas ici, parce que les couvreurs travaillent avec des chalumeaux. Il suffit qu'un outil reste allumé ou bien tout simplement, qu'on ait fait une soudure qui a chauffé trop le bois, on ne le voit pas, on s'en va, on quitte le chantier, et une demi-heure après, ça démarre. Ici, j'ai entendu dire qu'on avait remis des protections incendie, je veux bien le croire, mais une fois qu'il y a un feu qui couve comme ça, on ne sait plus rien faire".