Note D pour le Herve : les fromagers locaux se rebiffent contre le Nutri-Score

Une échelle de A à E, du vert au rouge vif, pour vous inciter à manger sain. C’est le concept du Nutri-Score qui s’impose de plus en plus dans les rayons des supermarchés. D’ici 2023, ce système de notation pourrait devenir obligatoire sur tous les produits alimentaires et partout dans l’Union européenne. Problème : certains produits, comme les fromages locaux, feront figure de très mauvais élèves.

Note B pour du Coca light, D pour du fromage de Herve

Dans les frigos de la boutique de Terre de fromages, à Herve (anciennement Herve société), on trouve une septantaine de sortes de fromages. Il y a du Herve — évidemment — mais aussi des fromages de l’abbaye du Val-Dieu, ou encore des meules du plateau. " Et tous ces fromages auront une note D ", déplore Jean-Marc Cabay, le patron de Terre de fromages.

Une lettre D sur fond orange, sur une échelle qui va de A à E… Le Nutri-Score, relègue donc le Herve et autres fromages locaux au rang de la malbouffe, de quoi révolter Jean-Marc Cabay. " Du fromage, c’est du lait à 98%, un peu de ferments lactiques et de présure pour faire coaguler le lait et un peu de sel pour le conserver. C’est un procédé ultra-naturel, qui existe depuis toujours, donc considérer qu’on fabrique quelque chose de malsain, ça nous fait vraiment mal ".

Le niveau de transformation de l’aliment n’intervient pas du tout dans la cotation

Ce que déplore aussi Jean-Marc Cabay, c’est le système de calcul utilisé par le Nutri-Score. " Le modèle est simple, mais aussi très basique. Il prend en compte la matière grasse, le sel, le sucre, les fibres et c’est tout. Le niveau de transformation de l’aliment n’intervient pas dans la cotation. "

C’est ainsi qu’un Coca light, ou encore certaines marques de chips auront un Nutri-Score B, là où un fromage de Herve devra donc se contenter d’un peu reluisant D. Un bonnet d’âne qui nuira sans nul doute à l’image de ce produit local.

Les fromagers veulent une réforme du système de notation

Jean-Marc Cabay s’attend en tout cas à faire face à des difficultés. " Certaines enseignes de la grande distribution mettent en place dans leur système de carte de fidélité des grosses réductions uniquement valables sur les produits classés A et B. Est-ce que cela a du sens, si c’est pour inciter les consommateurs à se tourner vers des frites, simplement parce qu’elles n’ont pas encore été trempées dans la graisse ? "

Les producteurs de maroilles ou de roquefort en France, de parmesan en Italie… Un peu partout en Europe, la révolte des fromagers s’organise pour demander une réforme de ce système de notation.