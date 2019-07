Nos centrales nucléaires sont-elles prêtes à faire face à ces conditions météo exceptionnelles ?

En France, plusieurs centrales nucléaires ont dû être mises à l’arrêt à cause la canicule. Un chômage technique forcé car la production nucléaire et des températures extrêmes ne font pas bon ménage. Il faut le savoir, les centrales nucléaires ont besoin d’eau fraîche pour refroidir leurs réacteurs et dissiper l’énergie thermique qui n’est pas transformée en électricité.

Pour celles situées le long d’un fleuve ou d’une rivière, comme c’est le cas chez nous à Tihange, l’eau rejetée ne doit pas dépasser une température fixée par des normes strictes. Alors en bord de Meuse, est-ce qu’on pourrait connaître pareille situation ? "Aujourd’hui, la température de l’eau de la Meuse n’a pas encore atteint les normes et donc on a encore une marge suffisante pour continuer à prélever l’eau pour refroidir la centrale", explique Olivier Desclée, porte-parole d’Engie Electrabel.

Reste aussi le problème de la demande en énergie. Faire tourner des climatiseurs ou des frigos, comme c’est le cas actuellement consomme énormément. Risque-t-on d’éventuelles pannes ? Là encore, du côté d’Engie Electrabel, on se montre rassurant. "Nous avons d’autres centrales. Et si, on devait diminuer la charge des centrales nucléaires pour respecter les normes de rejet dans les cours d’eau et bien, on serait encore tout à fait en mesure de fournir une demande de nos clients".

Engie Electrabel reste toutefois vigilant. Si cette canicule devait encore durer sur une plus longue période et faire monter la température de l’eau de la Meuse, il faudrait alors prendre de nouvelles mesures.