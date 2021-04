Nos ancêtres n'étaient pas des enfants de choeur : une encyclopédie du crime en région liégeoise

Imagineriez-vous recevoir un coup de poignard pour avoir piétiné des trèfles ? Ou qu'on vous attaque au détour d'un champ pour vous voler des branches de saule ? La société dans laquelle vivaient nos ancêtres il y a deux cents ans était à la fois plus beaucoup plus pauvre et plus violente que la nôtre. C'est ce que montre l' Encyclopédie des homicides en Province de Liège. Ce livre vient de paraître. Il a été rédigé à partir des archives de la Cour d'Assises de Liège et du Tribunal criminel du Département de l'Ourthe, l'institution qui a précédé la Province de Liège sous le régime français. L'auteur de cet ouvrage s'appelle Bernard Wilkin. Il est historien aux Archives de l'Etat. Son Encyclopédie des homicides permet de comprendre que les conditions de vie de nos ancêtres seraient insupportables aujourd'hui.

"C'est une étude sociologique en même temps qu'à proprement parler une étude du crime. Typiquement, ce sont des hommes qui se retrouvent au cabaret, qui boivent, qui se provoquent, qui se battent en duel, à coups de poings, de bâtons ou à coups de briques. On sort du cabaret et on règle ses comptes, sauf que ça se termine parfois très mal puisqu'il y a des décès assez nombreux, que les gens regrettent souvent ensuite d'ailleurs.

Des bébés donnés à manger aux cochons

On note aussi la présence d'assez nombreux infanticides. Ceci est évidemment lié aux conditions matérielles et morales de l'époque. Il y en a deux à trois par an, parfois plus. La plupart du temps, ce sont des filles-mères qui ne peuvent pas supporter la honte et l'opprobre familial. Elles décident de noyer leurs nouveaux-nés, de les donner à manger vivants aux cochons, de les jeter dans des puits, de les enfouir sous du fumier. Ce sont des affaires particulièrement sordides.

Pas mal d'accusées sont acquittées parce que le jury prend pitié d'elles. Le spectacle est souvent affligeant. Des jeunes filles qui n'ont parfois pas encore dix-sept ans, qui sont traînées devant les tribunaux et qui sont un peu perdues. La plupart déclarent que l'enfant est mort-né et qu'elles n'ont fait que se débarrasser du cadavre, ce qui, la plupart du temps est très peu crédible."

Le lecteur restera ébahi par cette criminelle ayant envoyé une tartine d'arsenic à son mari... que ce dernier l'obligea à goûter ou par cette autre qui mit le poison dans le café du sien et arriva à le tuer, mais l'enquête "permit de déterminer que l’épouse avait précédemment acheté de l’arsenic".

Des criminels qui agissent de manière stupide

"A l'époque" s'amuse Bernard Wikin, "on ne regarde pas les experts. Les gens ne sont pas au fait des procédures criminelles et sont rarement éduqués. On a de véritables - pardonnez-moi l'expression - de véritables crétins qui agissent de façon tout à fait stupide, sont vus par des dizaines de témoins, se défendent bec et ongles une fois qu'ils sont arrêtés, mais les preuves sont absolument énormes et la justice ne fait qu'une bouchée d'eux. Les affaires sont tragiques, mais prêtent quelquefois à sourire.

Ce qui ressort des archives criminelles" conclut Bernard Wilkin, "c'est que nous vivons aujourd'hui dans une société très largement apaisée".