Non, le pont de la cloche, à Jemeppe, n'est pas sur le point de s'écrouler

C'est du moins l'avis des ingénieurs et des garde-routes de la société Sofico, qui gère les autoroutes wallonnes. Des inquiétudes s'expriment pourtant, parmi les riverains: depuis quelques semaines, là où la bretelle A604 enjambe le "carrefour de la cloche", les pilastres et les poutres qui soutiennent le viaduc laissent apparaître les fers de ces éléments en béton armé, en un quadrillage complètement rongé par l'oxydation.

L'ouvrage est inspecté annuellement, comme tous les autres sur le réseau. L'explication, c'est paradoxalement une intervention des services d'entretien. En juin dernier, ils ont procédé à un peignage, pour enlever tout ce qui s'effrite, à cause d'infiltrations d'eau, et à cause de la rouille. L'opération a forcément dénué partiellement l'armature, et montré son état déplorable. Mais le problème est superficiel: la stabilité, selon les responsables, n'est nullement menacée. Une réhabilitation s'avère à présent nécessaire, mais non urgente. Selon la Sofico, c'est prévu " à moyen terme"...