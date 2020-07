Nomination de Patrick Davin au poste de directeur du Domaine Musique du Conservatoire royal de Liège

Le Conservatoire royal de Liège a annoncé la nomination de Patrick Davin au poste de directeur du Domaine Musique.

Présent sur le terrain de la création contemporaine ou dirigeant les œuvres du répertoire, Patrick Davin confirme une carrière ouverte à toutes les musiques.

Ancien élève de Pierre Boulez notamment et finaliste du Concours International de Besançon en 1992, Patrick Davin a assuré la création mondiale d’une liste importante d’œuvres de compositeurs parmi lesquels Philippe Boesmans, Pierre Bartholomée, Luc Brewaeys, Jacqueline Fontyn, Vinko Globokar, Murray Schafer, Conlon Nancarrow ou encore, Henri et Denis Pousseur.

En tant que chef d’orchestre, Patrick Davin a travaillé pour de nombreux Ensembles et Orchestres prestigieux d'Europe, en Allemagne, France, Suisse ou encore aux Pays-Bas mais aussi en Asie en Corée du Sud et au Japon. En Belgique il a travaillé pour l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, le Philharmonie des Flandres, le Brussels philharmonic et l'Orchestre National de Belgique.

Il a également dirigé de nombreuses productions d’opéra à l'ORW et à la Monnaie mais aussi à l'étranger à Marseille, Berlin ou Monaco.

Patrick Davin a été, entre autres, chef attitré de l’ensemble Musiques Nouvelles et du Chœur de Chambre de Namur mais aussi directeur Musical de l’Opéra Royal de Wallonie. Il est actuellement premier chef invité de l’opéra de Liège.

Il a été en 2013 commissaire du festival Ars Musica et invité d’honneur du Festival de Wallonie. Ses quatre derniers enregistrements discographiques (Au Monde de Boesmans, La Jacquerie de Lalo, les œuvres orchestrales de Gabriel Dupont et Pinocchio de Boesmans) ont reçu les meilleures notes et les plus hautes récompenses des critiques musicales françaises et internationales.

Dans le domaine de la pédagogie, Patrick Davin a été professeur à l’académie d’Amay pour le solfège, le violon et la musique de chambre. Il a enseigné le violon et la musique de Chambre au Conservatoire royal de Liège ainsi que l'analyse musicale. Il a également été professeur de direction d'orchestre au Conservatoire royal de Bruxelles. Il est régulièrement invité comme professeur, chef d’orchestre, jury et président de jury au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et a dirigé les principaux orchestres de Jeunes en Espagne, France, Italie et Japon.

Patrick Davin dirigera Hamlet d’Ambroise Thomas à l’Opéra Royal de Wallonie du 29 octobre au 10 novembre 2020. Un projet auquel les étudiants du Conservatoire royal de Liège seront associés. Le chef d'orchestre belge prendra ses fonctions le 1er septembre.