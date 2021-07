Nombreux candidats pour le jobday spécial Horeca organisé à Liège

L’Horeca recrute, et ce n’est pas simple. Actuellement en province de Liège, 466 postes sont à pouvoir. Pourtant les candidats sont nombreux. La preuve avec les longues files devant un hôtel liégeois où se tenait ce mardi un jobday, une journée de recrutement dédiée à l’Horeca, avec des candidats aux profils très variés.

" Je cherche en tant qu’étudiant mais la plupart cherchent en tant qu’employé. Cela dit je ne désespère pas. Je vais encore faire quelques entretiens et j’espère que ça sera concluant ", explique un candidat. " J’ai déjà travaillé dans l’Horeca et là, je reviens d’un travail en bureau où ça manquait un peu de dynamisme, donc pourquoi ne pas revenir à mes premiers amours ? ", précise un deuxième. " D’après eux, ils ne recherchent pas énormément d’expérience, or je fais partie des personnes qui n’ont pas beaucoup d’expérience, donc je tente ma chance. Et puis ce qui m’a vraiment motivée à venir aujourd’hui, c’est qu’on a passé une fameuse crise de la Covid et ça m’a achevé. Il fallait que je trouve quelque chose pour pouvoir reprendre une vie active et ne pas rester comme ça parce que ça a été dur ", détaille une troisième.

Les offres d’emploi sont donc nombreuses, les candidats aussi, alors où est-ce que ça coince ? Un des candidats a son idée : " Les conditions. Il y a quand même une incertitude qui reste très latente. Les offres sont souvent à temps partiel, avec une durée limitée dans le temps, et on demande énormément d’aides étatiques ", précise-t-il.