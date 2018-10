Nombreuses perturbations attendues demain en région liégeoise

Ce mardi, de nombreux services publics et entreprises vont être perturbés, voire complètement à l'arrêt. En cause, une grève et journée d'action menée en front commun syndical par la FGTB et la CSC.

Il y a un front commun syndical mais le vocabulaire change selon les syndicats. A la FGTB liégeoise, on parle d'une grève, allant donc plus loin que le mot d'ordre national, mot d'ordre de journée d'action, et c'est là la terminologie employée à la CSC. Quoi qu'il en soit, les effets vont être les mêmes. Et ce qui motive cette grève ou journée d'action, ce sont plusieurs motifs : " On en a assez d’un gouvernement qui n’arrête pas de prendre des mesures anti-sociales. Il y a évidemment la problématique des pensions mais il y a plus que cela. Il y a le démantèlement du service public ; il y a la fin des augmentations liées à l’ancienneté donc on attaque le pouvoir d’achat ; il y a la dégressivité des allocations de chômage, c’est-à-dire qu’on plonge les chômeurs plus vite dans la misère. Donc toutes une série de mesures totalement inacceptables ", clame Francis Gomez, président de la FGTB Liège-Huy-Waremme.

On doit donc s'attendre à de nombreuses perturbations. Lesquelles exactement ?

Bus et trains : il ne devrait y avoir que 40 pc des bus qui roulent en région liégeoise. Du côté des trains par contre, pas de problème, tous les trains devraient rouler.

Poste : seuls les journaux devraient être distribués, pas le courrier. Une situation qui peut bien sûr varier en fonction des localités et du nombre de grévistes.

Administrations : les administrations devraient aussi être fortement perturbées. Les écoles devraient fonctionner mais certains enseignants seront absents. Même situation avec des absences dans le secteur des titres services et dans les hôpitaux. Les crèches publiques liégeoises devraient être fermées.

Entreprises : plusieurs grandes entreprises vont connaître des arrêts de travail voire se retrouver complètement à l'arrêt. Ce sera le cas chez Arcelor, à la FN, chez Safran Aero Booster, chez Prayon, Icopal, Ti Group ou encore dans les carrières.

Rassemblement

A Liège, la journée sera marquée par un grand rassemblement à 11h au centre de Liège et plusieurs cortèges. C'est ce que précise Jean-Marc Namotte, le secrétaire fédéral de la CSC Liège-Huy-Waremme : " Il y aura les habitués qui partiront de la gare des Guillemins et qui se rendront en cortège vers le Tivoli, un autre cortège depuis la place Saint Paul et un autre depuis le Boulevard Saucy. Mais le lieu de rassemblement commun, c’est l’Espace Tivoli, à 11h ".

De son côté, la CGSLB participera à l'action en distribuant dans des gares et centres commerciaux, tout comme les deux autres syndicats, un "journal des pensions" tiré à 1 million d'exemplaires.