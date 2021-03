Ninane: un projet de réserve naturelle inquiète des habitants du village

A Ninane, un projet de réserve naturelle inquiète les riverains. La commune de Chaudfontaine a signé une convention de gestion avec Natagora. Le projet concerne le site du bois-les-dames, une lande calaminaire qui abrite une faune et une flore exceptionnelle. Problème: cet endroit est aussi le grand terrain de jeux des enfants du village et le lieu de promenade des habitants qui craignent d'en être privés.

L'endroit est tellement étonnant que les Ninanois lui ont donné un surnom exotique: la "savane". Car la colline y ressemble vraiment, avec ses herbes jaunes et ses arbres rabougris. Tout ça à cause d'une très vieille pollution au plomb qui a tué la forêt.

L'endroit est écologiquement intéressant. Natagora a signé avec la commune pour le gérer comme réserve naturelle. Rudi Vanherck, de Natagora: "Les bonnes règles d'usage, c'est tout simplement de rester sur les chemins qui sont balisés. Si on se balade un peu partout, on dérange la faune, on piétine aussi parfois des espèces de plantes qui sont peut-être fragiles".

Il ne faut pas que ce soit au détriment des libertés des habitants

Mais à Ninane, on est inquiet. C'est là qu'on se promène. C'est là que vadrouillent les gamins du village. "C'est le terrain de jeu de mon fils, c'était le terrain de jeu de mon père qui est natif du village, de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. Ce serait quand même dommage de devoir créer toutes sortes de sentiers balisés, et de ne pas pouvoir s'en écarter" regrette Jean-Michel Widart.

Selon l'échevin de l'environnement, Alain Jeunehomme, il s'agira simplement des mêmes prescriptions que ce qui existe pour tout ce qui est naturel: "Quand vous faites une balade dans les bois, vous devez rester sur les chemins. Si vous en sortez et que vous avez un agent qui passe à ce moment-là, vous risquez de vous faire verbaliser. Ceci dit, l'agent va plutôt travailler sur un rappel de la règle plutôt que de verbaliser".

"Je ne suis pas opposé à en faire un endroit protégé, mais il ne faut pas que ce soit au détriment des libertés des gens de Ninane" conclut Pascal Winkin qui a communiqué son inquiétude sur les réseaux sociaux.

Natagora a déjà commencé à couper les arbustes qui repoussent petit à petit et commencent à refaire de la "savane" une forêt.