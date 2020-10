Night-shops fermés à 20h00 et événements interdits dans tout l'arrondissement de Verviers

Fermeture des night-shops à vingt heures comme à Liège et interdiction de tous les événements soumis à autorisation communale. La conférence des bourgmestres de l'arrondissment de Verviers a décidé d'aller un cran plus loin que le Conseil National de sécurité.

"La première mesure, c'est d'interdire tous les événements dans l'arrondissement" nous confirme Valérie Dejardin, bourgmestre de Limbourg et présidente de la conférence des bourgmestres des 20 communes verviétoises. "Pour tout événement jusqu'au 19 novembre, que ce soit un marché, un concert, le rallye de Jalhay qui devait avoir lieu samedi, ça ne sert même plus à rien de demander l'autorisation. Ce sera négatif dans l'ensemble des communes de l'arrondissement.

On a décidé également, en s'alignant sur la Ville de Liège, de fermer les night-shops, les magasins des stations-service et les grandes surfaces à 20h00 à partir de ce lundi. Il s'agit de faciliter le travail des policiers qui sont surmenés depuis des semaines. L'alcool est autorisé à la vente jusque 20h00, mais les magasins restaient ouverts et ça devenait très difficile pour eux de contrôler ce qui était vendu et ce qui ne l'était pas. C'est dans un souci de cohérence que nous avons décidé que ces magasins devraient fermer à 20h00."