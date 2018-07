Nids d'hirondelles détruits à Verviers: une enquête est en cours

A Verviers, une enquête interne est en cours au sein de l'administration après la destruction d'une vingtaine de nids d'hirondelles, une espèce menacée et protégée par la loi.

Ces nids étaient accrochés sur un bâtiment annexe de l'hôtel de ville. Leur disparition a été constatée il y a deux semaines par Natagora. L'association de défense de l'environnement et le Département de la Nature et des Forêts de la Région wallonne ont porté plainte. La Ville de Verviers a également saisi la justice et n'exclut pas une responsabilité interne.

Une amende entre 800 et 800.000 euros

Ces nids d'hirondelles se trouvaient en effet sous une corniche, tout en haut de ce bâtiment de l’administration communale. Tout le monde n'y a évidemment pas accès. Le ou les responsables pourraient donc faire partie du personnel communal. Hasan Aydin, bourgmestre faisant fonction: "Il y a une enquête interne et effectivement, ces nids-là sont quand même assez hauts et en tout cas, de ce qui ressort des premières conclusions, aucun ordre au niveau des membres du collège n'a été donné pour la destruction de ces nids. Nous ne savons toujours pas, à ce stade-ci, qui sont les auteurs".

Le ou les auteurs de ces saccages de nids d'hirondelles risquent gros: une amende entre 800 et 800.000 euros. Et s'il se confirme qu'il s'agit d'un membre du personnel communal, il s'expose, en plus, à une sanction disciplinaire.

Des mesures à long terme

Le dossier est désormais dans les mains de la justice. De son côté, la Ville de Verviers ne se contente pas de cette enquête interne. Elle envisage des mesures à plus long terme. Elle veut sensibiliser le personnel communal et le reste de la population à la préservation des hirondelles. D'autres pistes sont également à l'étude. Hasan Aydin: "Entre autres, la pose de nichoirs artificiels à côté de ceux qui ont été détruits pour pouvoir justement permettre à ces hirondelles-là de revenir faire leurs nids. Et alors installer un système de caméras dans le bâtiment qui permettrait aux citoyens d'observer ces hirondelles, leur évolution. Que ces hirondelles puissent grandir et évoluer dans un environnement sain".

Et il y a urgence: il ne reste plus que 20.000 hirondelles en Wallonie. C'est moitié moins qu'il y a 30 ans.