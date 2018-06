Neuvième bilan consécutif en équilibre pour le CHR de Huy

Le Centre Hospitalier Régional de Huy a présenté, ce jeudi, son bilan de l'année écoulée. Les comptes sont à l'équilibre pour la neuvième année consécutive, une première dans l'histoire de l'institution, et ce, malgré des investissements de plus de 100 millions d'euros pour la transformation complète de l'infrastructure hospitalière, s'est félicité le président Alexis Housiaux.

"Quand l'hôpital tousse, la Ville est grippée". C'est en ces termes qu'Alexis Housiaux a exprimé l'importance de l'équilibre budgétaire de l'hôpital.

Concrètement, les comptes sont à l'équilibre pour la neuvième année consécutive et ce malgré des investissements de plus de 100 millions d'euros pour la transformation complète des infrastructures et de l'ouverture de deux nouvelles de repos.

"Nous devons ce résultat à une maitrise certaine des dépenses. Nous avons fait des économies mais certainement pas en matière de personnel. D'ailleurs nous comptons 10% du personnel en plus, soit 1.200 personnes et 200 médecins au total. On a continué à promouvoir l'emploi tout en garantissant de bonnes conditions de travail. Nous avons maintenu les chèques-repas, amélioré l'évolution de carrière et continué à nommer", a souligné le président.

La croissance des recettes s'explique par une activité hospitalière soutenue, le développement de nouvelles activités, mais également la politique menée dans le secteur de l'hébergement des personnes âgées, a-t-il précisé.