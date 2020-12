Neupré : la piscine de Rotheux ne rouvre pas ce 1er décembre

Pas de réouverture ce 1er décembre pour la piscine de Rotheux à Neupré, comme pour beaucoup d’autres, d’ailleurs.

Les piscines sont autorisées à rouvrir à partir de ce mardi. Mais avant une réouverture, des tests pour la légionellose de l’eau des douches sont notamment nécessaires.

La piscine de Rotheux avait été la première de la région liégeoise à rouvrir après le premier confinement. Elle avait accueilli des nageurs dès le premier jour où elle y était autorisée. Ce ne sera pas le cas cette fois.

Charles-André Verschueren, l’échevin neupréen des sports, explique : "Nous avons été un petit peu surpris de l’annonce. Nous imaginions que les piscines ne redémarreraient pas tout de suite. Donc on n’est pas préparés en fait à démarrer. Il nous manque des analyses, notamment au niveau de la légionellose, des analyses qui demandent près de quinze jours de culture. Ces tests, toutes les piscines vont les demander au même moment. Il faut quinze jours pour les avoir, mais quinze jours à partir du moment où les prélèvements ont été réalisés et, ici, on ne sait pas quand on pourra avoir ces prélèvements. Par ailleurs, on a aussi toute une organisation à mettre en place. Au mois de juillet, nous avons été parmi les premières piscines à rouvrir. On avait mis en place tout une série de choses parce qu’on savait qu’on devait se préparer à une réouverture. Ici, ce n’était pas le cas puisque nous imaginions même devoir ne pas compter sur les recettes durant tout le premier trimestre de 2021."

Or, les nouveaux protocoles n'ont été communiqués aux piscines que ce lundi en fin d'après-midi. "Le temps de mise en œuvre des nouvelles mesures déterminera la date d’ouverture de la piscine. On a quand même bon espoir d’ouvrir la semaine prochaine.", indique Charles-André Verschueren.