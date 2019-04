Neupré et Nandrin: deux ronds-points prêts bien plus tôt que prévu

Une double bonne surprise à Neupré puis à Nandrin: deux nouveaux ronds-points créés sur la N63, la route du Condroz, viennent d'être achevés bien plus tôt que prévu.

Ces deux chantiers de sécurisation ont respectivement coûté 870.000 et 467.000 euros hors TVA, financés par la Sofico. Ils ont été lancés à la fin de l'été dernier (le 27 août à Neupré, le 17 septembre à Nandrin). Il était initialement prévu qu'ils durent un an. Or, à Neupré, le giratoire des 7 Fawes a été ouvert à la circulation le 30 mars dernier, et à Nandrin, le rond-point dit "du Monastère" entre pleinement en fonction ce 9 avril.

Une avance inhabituelle et favorisée par plusieurs éléments

Ces chantiers ont donc été bouclés avec quelque 5 mois d'avance sur la date annoncée à l'origine. Voilà qui sort de l'ordinaire. "Ce n'est pas habituel, effectivement. Et on peut vraiment s'en réjouir.", confirme Héloïse Winandy, la porte-parole de la Sofico.

Plusieurs éléments expliquent cette avance. "Tout d'abord, le fait que le début de l'hiver a été particulièrement clément et donc les équipes ont particulièrement bien pu avancer au niveau de ces deux chantiers.", détaille Héloïse Winandy, "Il faut également ajouter à cela que les ingénieurs avaient inclus dans la programmation du calendrier initial toute une série de problèmes qu'ils craignaient de rencontrer sur la structure de la route et que, fort heureusement, ils n'ont pas rencontrés. Au contraire, il y a même eu de bonnes nouvelles puisque sur des deux chantiers, il était question de réhabiliter également la sous-fondation et finalement, une fois la structure ouverte, nos équipes se sont rendues compte que ce n'était pas nécessaire."

De dernières opérations avec un impact limité

Seules de petites opérations seront encore nécessaires dans les prochaines semaines. En quoi vont-elles consister ? "Sur un des deux chantiers, en des opérations de marquage.", répond la porte-parole de la Sofico, "Mais il reste également encore à effectuer des plantations ou encore à poser de la signalisation. Tout cela aura peu d'impact sur la circulation et sera de toutes façons terminé dans les semaines qui viennent."