Neupré: deux terrains de padel installés par une équipe venue d'Espagne, le berceau de ce sport en Europe

Sur le chantier - © RTBF - Martial Giot

Lory Owieczka est coprésidente du Tennis Club Neupré. Elle explique pour sa part : "Le padel est un sport qui est extrêmement populaire en Espagne. Ce sont vraiment les spécialistes en la matière. C’est pour ça d’ailleurs que l’entrepreneur à qui on a confié le chantier travaille avec des Espagnols. C’est rassurant parce que ça veut dire que nous aurons des terrains de qualité et c’est ce qu’on voulait. On est un gros club de la région liégeoise même un des plus gros, on a 450 membres. De plus en plus de nos membres jouent au padel. Il y a des terrains dans la région. On avait des membres qui nous demandaient : "A quand les padels, à quand les padels ?". On pense au projet depuis deux, trois ans. On s’est dit maintenant on va le faire. C’est assez onéreux. On est vraiment soutenu par la commune de Neupré puisqu’elle nous a consenti un prêt de 300.000 euros sans intérêts. On a fait la communication autour du padel il y a à peu près une dizaine de jours et on a déjà 80 personnes qui se sont abonnées. On va limiter dans un premier temps à 200 abonnés puisqu’on n’a quand même "que" deux terrains.". Ajoutons que si les terrains ne seront pas couverts, les structures ont déjà été prévues pour qu’ils puissent l’être dans le futur. "On espère d’ici deux ou trois ans", précise Lory Owieczka.