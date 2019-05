Neupré: Cédric Truy prépare le TransArdenne Biking Heroes Challenge avec toute son équipe

Un défi sportif associant personnes à mobilité réduite sur des vélos adaptés et personnes valides sur des vélos "classiques", c'est ce que proposera du 30 mai au 1er juin fin le TransArdenne Biking Heroes Challenge. 25 à 30 équipes "mixtes" de 4 personnes maximum y sont attendues. Elles devront relier en 3 étapes le Centre de Revalidation du CHU de Liège situé à Esneux et le Rehazenter de Luxembourg. La distance totale est de 220 kilomètres.

L'événement est organisé par les associations handisport des deux centres. "On cherchait vraiment ce qui nous motive au quotidien, c'est-à-dire à favoriser l'inclusion, donc valides et non-valides.", explique Christian Pirard, fondateur de Cap2Sports, l'association handisport du Centre de Revalidation du CHU de Liège, "Donc chaque équipe sera constituée d'une ou deux personnes à mobilité réduite et de deux valides."

Cédric Truy, un habitant de Neupré, prendra part au challenge. Suite à l'ablation d'une tumeur touchant sa moelle épinière, il a perdu toute sensation dans les jambes et il a des problèmes d'équilibre. "Ce défi est venu du centre de revalidation qui m'a dit: "Tu as envie de faire du vélo, on a quelque chose à te proposer".", explique Cédric Truy.

Il a entamé sa préparation en janvier 2018. Il a fédéré tout un groupe autour de lui. Gaëtan Kerschen est un des membres de l'équipe: "Tous les samedis ou tous les dimanches, on essaye de passer deux à trois heures pour l'encadrer dans son entraînement. On est souvent cinq à dix." Cédric Truy ajoute: "J'ai la chance d'habiter un village, Plainevaux, où il y a énormément d'amis. Chaque week-ends, quand j'envoie un message disant "Qui vient s'entraîner avec moi?", il y a toujours entre cinq et dix personnes qui se mobilisent." Il considère d'ailleurs que c'est cette amitié qui est la plus importante dans la préparation, qu'elle a énormément motivé le groupe et lui-même.