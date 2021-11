Nettoyage des rivières et de leurs abords: la Défense réduit progressivement ses effectifs, des sociétés privées vont prendre le relais

Dans l’équipe de bénévoles à l’œuvre ce vendredi sur les berges de la Vesdre, Hélène Cordonnier : "On est là pour ramasser une série de déchets qui sont encore présents ici. On a déplacé en fait des déchets qui avaient déjà été ramassés en petits tas et on les rapatrie pour les évacuer.". Comment se passe le travail avec l’Armée, la Protection Civile et les pompiers ? "Nous, on travaille évidemment avec nos mains, on ramasse des sacs, on ramasse de petits déchets mais dès qu’il y a de choses plus conséquentes, plus lourdes, ou plus difficile d’accès, eux sont équipés. Donc, c’est coordonné et je crois que chacun a un peu son rôle.".

Vérification quelques dizaines de mètres en aval : deux canots de la Défense vont et viennent d’une rive à l’autre. "Ici, on est occupé à faire traverser les déchets qui se trouvaient sur une berge qui était inaccessible via des véhicules.", explique la lieutenante Romane Verbeeren du 4e Génie d’Amay, "Donc on les a fait traverser en bateaux afin de permettre à la Protection Civile et aux pompiers de les évacuer.". Les militaires seront donc progressivement moins présents. "On va diminuer notre effectif.", confirme la lieutenante Romane Verbeeren, "On va passer sur l’île de Colonster sur laquelle on était déjà. Le but, c’est de finir les chantiers sur lesquels on travaille actuellement. On reste quand même présents. La Défense diminue ses effectifs au fur et à mesure que les services publics et privés sont capables de reprendre le travail."

Que vont retenir les militaires de cette expérience ? La lieutenante Romane Verbeeren répond : "La coordination avec les différents services, donc que ce soit le SPW, la Protection Civile, les pompiers. On n’avait pas l’habitude de travailler avec, donc c’est très intéressant pour nous. En plus de ça, toutes les coordinations à prendre avec les propriétaires, la population etc. Pour le personnel, c’est très intéressant de se sentir utile et de sentir qu’il peut aider la population. On a aussi dû travailler, nous, différentes compagnies et unités ensemble. Ça nous a permis de mettre en pratique ce qu’on apprend et de l’utiliser pour quelque chose de concret.".

Egalement sur place, Joëlle Stassart, représente le Contrat de rivière Vesdre : "Le rôle principal du Contrat de rivière Vesdre, c’est de définir des zones sécurisées pour les bénévoles à nettoyer. Ils font des choses que les entreprises ou que la Défense ou que la Protection Civile ne savent pas faire. Les petites mains, sans être péjoratif, ont vraiment une très, très grande importance dans le job qu’il y a à faire : nettoyer les buissons, enlever les plastiques, les lingettes qui sont dans les branchages. Seules les petites mains savent le faire.".

Les bénévoles vont-ils continuer à travailler, après le retrait du gros des forces de l’armée ? "Ils vont continuer à travailler.", répond Joëlle Stassart, "Ce qu’on aimerait bien faire, c’est, après l’hiver, recommencer avec des gros groupes pour refaire des nettoyages parce qu’il y aura beaucoup de choses à faire encore pendant très longtemps."